Гривня продовжує слабшати: що з офіційним курсом долара в Україні

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 24 лютого. Після невеликої паузи євро та долар продовжили зростати в ціні.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 23 лютого торгується по 43,27 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 1 копійку проти 20 лютого. Офіційний курс євро становить 50,91 гривні, отже його ціна залишилася без змін, повідомляє Нацбанк.

А от 24 лютого курс валют буде таким:

долар – 43,29 гривні (+2 копійки);

євро – 51 гривня (+9 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 23 лютого курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43 гривні , а продаж – по 43,52 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,30 гривні , а продаж – по 43,30 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,55 гривні, а продаж – по 43,40 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 23 лютого був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,72 гривні , а продаж – по 51,44 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,30 гривні , а продаж – по 51,45 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,10 гривні, а продають – по 51,65 гривні.

Що буде з курсом валют цього тижня?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу член правління та директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько зауважила, що минулого тижня офіційний курс продемонстрував загальне ослаблення гривні.

Однак кінець лютого може видатися відносно стабільним для національної валюти, хоч і з помірними коливаннями та періодичними технічними реакціями ринку.

Нацбанк продовжить згладжування на міжбанку, а фактором підтримки залишиться надходження міжнародної допомоги.