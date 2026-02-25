Уже другий день поспіль: що сталося з офіційним курсом долара в Україні
- Нацбанк встановив офіційний курс валют на 26 лютого: долар коштуватиме 43,24 гривні, а євро – 50,96 гривні.
- Ціна американської валюти зменшилася на 2 копійки, тоді як європейської – фактично залишилася без змін.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 26 лютого. Долар в Україні дешевшає вже другий день поспіль, хоч і лише на декілька копійок.
Який офіційний курс валют?
Офіційний курс долара США 25 лютого торгується по 43,26 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 3 копійки проти 24 лютого. Офіційний курс євро становить 50,96 гривні, отже його ціна впала на 4 копійки, повідомляє Нацбанк.
А от 26 лютого курс валют буде таким:
- долар – 43,24 гривні (-2 копійки);
- євро – 50,96 гривні (без змін).
Який курс долара на готівковому ринку?
Нагадаємо, ще станом на ранок 25 лютого курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43 гривні, а продаж – по 43,49 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,20 гривні, а продаж – по 43,25 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,27 гривні, а продаж – по 43,30 гривні.
Який курс євро на готівковому ринку?
А от курс євро станом на ранок 25 лютого був таким:
- у банках – купівля в середньому була по 50,72 гривні, а продаж – по 51,37 гривні;
- на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,15 гривні, а продаж – по 51,29 гривні;
- в обмінниках – купівля в середньому була по 50,57 гривні, а продаж – по 51,40 гривні.
Як завершиться зима на валютному ринку?
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що наприкінці зими курс долара коливатиметься в межах 43 – 43,75 гривні, тоді як євро – від 51 до 52 гривень.
І хоча останні дні лютого можуть бути доволі напруженими, валютний ринок збереже "логіку" змін і матиме захист від неконтрольованих і хаотичних процесів.
Наразі українські міжнародні резерви перевищують 57 мільярдів доларів, тож Нацбанк має ресурс для точкових інтервенцій.