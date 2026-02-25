Какой официальный курс валют?
Официальный курс доллара США 25 февраля торгуется по 43,26 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 3 копейки против 24 февраля. Официальный курс евро составляет 50,96 гривны, следовательно его цена упала на 4 копейки, сообщает Нацбанк.
А вот 26 февраля курс валют будет таким:
- доллар – 43,24 гривны (-2 копейки);
- евро – 50,96 гривны (без изменений).
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на утро 25 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43 гривны, а продажа – по 43,49 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 43,20 гривны, а продажа – по 43,25 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,27 гривны, а продажа – по 43,30 гривны.
Какой курс евро на наличном рынке?
А вот курс евро по состоянию на утро 25 февраля был следующим:
- в банках – покупка в среднем была по 50,72 гривны, а продажа – по 51,37 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 51,15 гривны, а продажа – по 51,29 гривны;
- в обменниках – покупка в среднем была по 50,57 гривны, а продажа – по 51,40 гривны.
Как завершится зима на валютном рынке?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что в конце зимы курс доллара будет колебаться в пределах 43 – 43,75 гривны, тогда как евро – от 51 до 52 гривен.
И хотя последние дни февраля могут быть довольно напряженными, валютный рынок сохранит "логику" изменений и будет иметь защиту от неконтролируемых и хаотичных процессов.
Сейчас украинские международные резервы превышают 57 миллиардов долларов, поэтому Нацбанк имеет ресурс для точечных интервенций.