Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 25 февраля торгуется по 43,26 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 3 копейки против 24 февраля. Официальный курс евро составляет 50,96 гривны, следовательно его цена упала на 4 копейки, сообщает Нацбанк.

А вот 26 февраля курс валют будет таким:

доллар – 43,24 гривны (-2 копейки);

евро – 50,96 гривны (без изменений).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 25 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43 гривны, а продажа – по 43,49 гривны;

на черном рынке – покупка в среднем была по 43,20 гривны, а продажа – по 43,25 гривны;

в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,27 гривны, а продажа – по 43,30 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 25 февраля был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 50,72 гривны, а продажа – по 51,37 гривны;

на черном рынке – покупка в среднем была по 51,15 гривны, а продажа – по 51,29 гривны;

в обменниках – покупка в среднем была по 50,57 гривны, а продажа – по 51,40 гривны.

Как завершится зима на валютном рынке?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что в конце зимы курс доллара будет колебаться в пределах 43 – 43,75 гривны, тогда как евро – от 51 до 52 гривен.

И хотя последние дни февраля могут быть довольно напряженными, валютный рынок сохранит "логику" изменений и будет иметь защиту от неконтролируемых и хаотичных процессов.

Сейчас украинские международные резервы превышают 57 миллиардов долларов, поэтому Нацбанк имеет ресурс для точечных интервенций.