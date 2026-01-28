Євро тримає максимум, поки долар дешевшає: який офіційний курс валют в Україні

Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 29 січня. Цього разу євро вдалося втримати на максимальній для нього позначці, тоді як долар продовжив падати в ціні.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 28 січня торгується по 42,95 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 17 копійок проти 27 січня. Офіційний курс євро становить 51,22 гривні, отже його ціна зросла ще на 16 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 29 січня курс валют буде таким:

долар – 42,76 гривні (-19 копійок);

євро – 51,22 гривні (без змін) – історичний максимум.

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 28 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 42,65 гривні , а продаж – по 43,25 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,03 гривні , а продаж – по 43,15 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,62 гривні, а продаж – по 43,25 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 28 січня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,95 гривні , а продаж – по 51,75 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,30 гривні , а продаж – по 51,63 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,92 гривні, а продаж – по 51,76 гривні.

Що відбувається з курсом валют?

Нагадаємо, наразі індекс долара впав до найнижчого рівня з лютого 2022 року. На це вплинули, зокрема, непередбачувані дії Вашингтона й коментарі Дональда Трампа, тиск на Федеральну резервну систему, фіскальна нестабільність США тощо.

Раніше в коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий наголосив, що і долар, і євро залишаються ключовими світовими валютами, на яких фактично тримається левова частка світової економіки. Це додаткова гарантія їхньої стабільної вартості.

Натомість Нацбанк продовжить відігравати визначальну роль, що дозволить і учасникам українського ринку, і громадянам уникати зайвих побоювань щодо різких коливань курсу гривні.