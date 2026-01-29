Євро знову побило історичний рекорд: Нацбанк встановив новий курс валют

Нацбанк встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 30 січня. Долар і євро знову зросли в ціні. Ба більше, не обійшлося без нового історичного максимуму.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 29 січня торгується по 42,76 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 19 копійок проти 28 січня. Офіційний курс євро залишився на позначці 51,22 гривні, повідомляє Нацбанк.

Дивіться також Буде гірше: трейдери підготували новий прогноз щодо долара США

А от 30 січня курс валют буде таким:

долар – 42,84 гривні (+8 копійок);

євро – 51,24 гривні (+2 копійки) – новий історичний максимум.

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 29 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 42,57 гривні , а продаж – по 43,14 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43 гривні , а продаж – по 43,10 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,65 гривні, а продаж – по 43,22 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 29 січня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 51 гривні , а продаж – по 51,65 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,30 гривні , а продаж – по 51,50 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,97 гривні, а продаж – по 51,65 гривні.

Що буде з курсом валют далі?

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів, що наразі жоден прогноз курсу валют не може врахувати всі ймовірні ризики та вплив війни на енергосистему.

Однак все ж у лютому очікують коливання долара в межах 42,6 – 43,5 гривні, тоді як для євро це 49 – 51,5 гривні. Напруга на валютному ринку поступово спадатиме.

В Україні й надалі працюватиме "гібрид" ринкових і регуляторних механізмів, адже за потреби Нацбанк оперативно втручатиметься для досягнення балансу між попитом і пропозицією. Отже, курсові зміни відбуватимуться в межах режиму "керованої гнучкості".