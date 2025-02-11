Офіційний долар росте, а євро знову коливається

За останню добу НБУ підвищив курс долара до майже 41,60 гривні. Натомість курс євро традиційно опустився після того, як днем раніше валюта зросла до понад 43 гривень.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,59 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 12 копійок проти 10 лютого. Офіційний курс євро натомість становить 42,89. Тобто ціна впала на 14 копійок.

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Станом на 12 лютого курс НБУ буде такий:

долар – 41,66 гривні,

євро – 43,01 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 11 лютого курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,35 гривні , продаж – по 41,92 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,75 гривні , продаж – по 41,72 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 41,22 гривні, продаж – 41,82 гривні.

Що буде з курсом у лютому

За словами економіста Данила Моніна для 24 Каналу, зараз відбувається тимчасове зміцнення долара.

Данило Монін Експерт Українського інституту майбутнього У лютому курс гривні до долара буде на рівні 42 гривень.

Поточний прогноз щодо середнього курсу у 2025 році – 44 гривні за долар,

На кінець року – 46 гривень за долар в інерційному процесі продовження війни до кінця року.

Зверніть увагу! Як спрогнозував ще раніше банкір Тарас Лєсовий, офіційний курс долара наприкінці лютого може бути в межах 42 – 42,40 гривні за долар.