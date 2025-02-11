Чи купляти валюту зараз

У коментарі для 24 Каналу економіст Данило Монін зауважив, що найкраще купляти валюту саме у цей період.

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На думку Моніна, поточний прогноз щодо середнього курсу у 2025 році складає 44 гривні за долар. На кінець року – 46 гривень за долар.

Данило Монін Експерт Українського інституту майбутнього Річ у тім, що у найближчій перспективі курс навряд чи буде вигіднішим.

Зверніть увагу! На лютий очікується, що середній курс долара може перебувати на позначці у 42 гривні.

Як змінювався курс долара за останній місяць