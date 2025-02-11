Чи купляти валюту зараз
У коментарі для 24 Каналу економіст Данило Монін зауважив, що найкраще купляти валюту саме у цей період.
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На думку Моніна, поточний прогноз щодо середнього курсу у 2025 році складає 44 гривні за долар. На кінець року – 46 гривень за долар.
Річ у тім, що у найближчій перспективі курс навряд чи буде вигіднішим.
Зверніть увагу! На лютий очікується, що середній курс долара може перебувати на позначці у 42 гривні.
Як змінювався курс долара за останній місяць
- З середини січня 2025 року офіційний курс долара почав опускатися в ціні. Відтак якщо станом на 15 січня його ціна становила 42,27 гривні, то станом на 11 лютого це вже 41,59 гривні.
- Водночас в обмінниках курс обміну показує схожу тенденцію. Валюта, станом на 15 січня, становила 42,83 гривні, а станом на 11 лютого – 41,81 гривні. Різниця майже в гривню.