Покупать ли валюту сейчас

В комментарии для 24 Канала экономист Даниил Монин отметил, что лучше всего покупать валюту именно в этот период.

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По мнению Монина, текущий прогноз по среднему курсу в 2025 году составляет 44 гривны за доллар. На конец года – 46 гривен за доллар.

Даниил Монин Эксперт Украинского института будущего Дело в том, что в ближайшей перспективе курс вряд ли будет выгодным.

Обратите внимание! На февраль ожидается, что средний курс доллара может находиться на отметке в 42 гривны.

Как менялся курс доллара за последний месяц