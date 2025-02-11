Покупать ли валюту сейчас
В комментарии для 24 Канала экономист Даниил Монин отметил, что лучше всего покупать валюту именно в этот период.
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По мнению Монина, текущий прогноз по среднему курсу в 2025 году составляет 44 гривны за доллар. На конец года – 46 гривен за доллар.
Дело в том, что в ближайшей перспективе курс вряд ли будет выгодным.
Обратите внимание! На февраль ожидается, что средний курс доллара может находиться на отметке в 42 гривны.
Как менялся курс доллара за последний месяц
- С середины января 2025 года официальный курс доллара начал опускаться в цене. Поэтому если по состоянию на 15 января его цена составляла 42,27 гривны, то по состоянию на 11 февраля это уже 41,59 гривны.
- В то же время в обменниках курс обмена показывает похожую тенденцию. Валюта, по состоянию на 15 января, составляла 42,83 гривны, а по состоянию на 11 февраля – 41,81 гривны. Разница почти в гривну.