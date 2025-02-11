Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,59 гривны. То есть цена валюты выросла на 12 копеек против 10 февраля. Официальный курс евро в свою очередь составляет 42,89. То есть цена упала на 14 копеек.

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По состоянию на 12 февраля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,66 гривны,

евро – 43,01 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 11 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,35 гривны , продажа – по 41,92 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,75 гривны , продажа – по 41,72 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 41,22 гривны, продажа – 41,82 гривны.

Что будет с курсом в феврале

По словам экономиста Даниила Монина для 24 Канала, сейчас происходит временное укрепление доллара.

Даниил Монин Эксперт Украинского института будущего В феврале курс гривны к доллару будет на уровне 42 гривен.

Текущий прогноз по среднему курсу в 2025 году – 44 гривны за доллар,

На конец года – 46 гривен за доллар в инерционном процессе продолжения войны до конца года.

Обратите внимание! Как спрогнозировал еще раньше банкир Тарас Лесовой, официальный курс доллара в конце февраля может быть в пределах 42 – 42,40 гривны за доллар.