Тенденції змінюються: який курс НБУ підвищив, а який опустив
- НБУ залишив курс долара майже без змін, в той час як курс євро падає після суттєвого росту, зменшившись на 13 копійок за останню добу.
- Станом на 28 квітня НБУ встановив курс на рівні 41,75 гривні за долар, а 47,38 гривні за євро.
НБУ залишив курс долара майже без змін, водночас курс євро падає в ціні після суттєвого росту. За останню добу валюта втратила 13 копійок. З нового робочого тижня ціна євро знову "просяде", а курс долара навпаки зросте.
Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,68 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 1 копійку проти 24 квітня. Офіційний курс євро натомість становить 47,41 гривні. Тобто ціна впала на 13 копійок.
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Станом на 28 квітня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,75 гривні,
- євро – 47,38 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 25 квітня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,30 гривня, продаж – по 41,95 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,52 гривні, продаж – по 41,50 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 40,65 гривні, продаж – по 41,60 гривні.
По скільки будуть офіційний долар на початку травня
Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що на 1 травня офіційний курс коливатиметься в межах 41,20 – 41,60 гривні.
Порівнявши з початковим курсом року, який на 1 січня склав 42,02 гривні за долар, можна очікувати, що за підсумками 4 місяців року офіційний курс долара може втратити 1,5 – 1%.
Водночас на готівковому ринку з 28 квітня по 4 травня курс долара буде на рівні 41,20 – 41,60 гривні, а курс євро – на рівні 45 – 48 гривень.