Які курси підготував НБУ для долара та євро після вихідних

Офіційний курс долара майже не змінився, а курс євро натомість перевалив за позначку у 43 гривні. Втім зовсім скоро європейська валюта знову опуститься нижче цього показника.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,47 гривні. Тобто ціна валюти впала на 2 копійки проти 7 лютого. Офіційний курс євро натомість становить 43,03. Тобто ціна виросла на 6 копійок.

Читайте також Чому кошти з національного кешбеку не зараховуються на картку

Станом на 11 лютого курс НБУ буде такий:

долар – 41,59 гривні,

євро – 42,89 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 10 лютого курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,30 гривні , продаж – по 41,90 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,75 гривні , продаж – по 41,79 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 41,45 гривні, продаж – 41,90 гривні.

Який прогнозують офіційний курс

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у лютому не передбачаються суттєві зміни коридору ринку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Регулятор, що траплялося не раз з початку повномасштабного вторгнення, діятиме максимально ефективно, намагаючись збалансувати попит і пропозицію й таким чином стримати курсове зростання. Водночас на ринку будуть відсутні ознаки паніки та ажіотажу.

Саме такі фактори, як стратегія Нацбанку, внутрішньоекономічні чинники, зовнішні фактори, перебіг війни та її наслідки визначатимуть поточну ситуацію на ринку цього місяця.

Зверніть увагу! Офіційний курс долара наприкінці лютого може бути в межах 42 – 42,40 гривні за долар.