Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,47 гривны. То есть цена валюты упала на 2 копейки против 7 февраля. Официальный курс евро взамен составляет 43,03. То есть цена выросла на 6 копеек.

Читайте также Почему средства с национального кэшбека не зачисляются на карту

По состоянию на 11 февраля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,59 гривны,

евро – 42,89 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 10 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,30 гривны , продажа – по 41,90 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,75 гривны , продажа – по 41,79 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 41,45 гривны, продажа – 41,90 гривны.

Какой прогнозируют официальный курс

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в феврале не предусматриваются существенные изменения коридора рынка.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Регулятор, что случалось не раз с начала полномасштабного вторжения, будет действовать максимально эффективно, пытаясь сбалансировать спрос и предложение и таким образом сдержать курсовой рост. При этом на рынке будут отсутствовать признаки паники и ажиотажа.

Именно такие факторы, как стратегия Нацбанка, внутриэкономические факторы, внешние факторы, ход войны и ее последствия будут определять текущую ситуацию на рынке в этом месяце.

Обратите внимание! Официальный курс доллара в конце февраля может быть в пределах 42 – 42,40 гривны за доллар.