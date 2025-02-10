Почему средства не начисляются

Есть несколько причин, почему средства не приходят на карту кэшбэка, передает 24 Канал со ссылкой на Дію.

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Причинами отсутствия начисления могут быть:

Ненастроенная касса – магазин, где совершена покупка, мог не подключить кассовое оборудование к программе.

– магазин, где совершена покупка, мог не подключить кассовое оборудование к программе. Товар не зарегистрирован в программе – проверить участие товара можно на сайте программы или с помощью сканера штрих-кодов в приложении "Дія".

– проверить участие товара можно на сайте программы или с помощью сканера штрих-кодов в приложении "Дія". Маркировка не гарантирует участия – наличие отметки "Сделано в Украине" не означает, что товар участвует в программе.

– наличие отметки "Сделано в Украине" не означает, что товар участвует в программе. Незарегистрированный продавец – продавец может не быть участником программы. Это можно проверить в списке зарегистрированных продавцов на сайте.

– продавец может не быть участником программы. Это можно проверить в списке зарегистрированных продавцов на сайте. Технический сбой – иногда проблема возникает из-за сбоев в работе платежного терминала.

Чтобы избежать недоразумений, перед покупкой стоит проверить данные о магазине и товаре на официальном ресурсе программы.

Обратите внимание! В Украине уже 10 миллионов граждан подали заявки на выплату 1 000 гривен в рамках программы "Зимняя еПоддержка". Только за полтора месяца заявки подали почти половина всех пользователей приложения "Дія". Кроме того, почти 2,5 миллиона украинцев оформили выплаты на детей.