Чому кошти не нараховуються
Є декілька причин, чому кошти не приходять на картку кешбеку, передає 24 Канал з посиланням на Дію.
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Причинами відсутності нарахування можуть бути:
- Неналаштована каса – магазин, де здійснено покупку, міг не підключити касове обладнання до програми.
- Товар не зареєстрований у програмі – перевірити участь товару можна на сайті програми або за допомогою сканера штрих-кодів у додатку "Дія".
- Маркування не гарантує участі – наявність позначки "Зроблено в Україні" не означає, що товар бере участь у програмі.
- Незареєстрований продавець – продавець може не бути учасником програми. Це можна перевірити у списку зареєстрованих продавців на сайті.
- Технічний збій – інколи проблема виникає через збої у роботі платіжного термінала.
Щоб уникнути непорозумінь, перед покупкою варто перевірити дані про магазин і товар на офіційному ресурсі програми.
Зауважте! В Україні вже 10 мільйонів громадян подали заявки на виплату 1 000 гривень у межах програми "Зимова єПідтримка". Лише за півтора місяця заявки подали майже половина всіх користувачів застосунку "Дія". Крім того, майже 2,5 мільйона українців оформили виплати на дітей.