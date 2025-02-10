Чому кошти не нараховуються

Є декілька причин, чому кошти не приходять на картку кешбеку, передає 24 Канал з посиланням на Дію.

Читайте також Хто з військових може платити за світло менше

Причинами відсутності нарахування можуть бути:

Неналаштована каса – магазин, де здійснено покупку, міг не підключити касове обладнання до програми.

– магазин, де здійснено покупку, міг не підключити касове обладнання до програми. Товар не зареєстрований у програмі – перевірити участь товару можна на сайті програми або за допомогою сканера штрих-кодів у додатку "Дія".

– перевірити участь товару можна на сайті програми або за допомогою сканера штрих-кодів у додатку "Дія". Маркування не гарантує участі – наявність позначки "Зроблено в Україні" не означає, що товар бере участь у програмі.

– наявність позначки "Зроблено в Україні" не означає, що товар бере участь у програмі. Незареєстрований продавець – продавець може не бути учасником програми. Це можна перевірити у списку зареєстрованих продавців на сайті.

– продавець може не бути учасником програми. Це можна перевірити у списку зареєстрованих продавців на сайті. Технічний збій – інколи проблема виникає через збої у роботі платіжного термінала.

Щоб уникнути непорозумінь, перед покупкою варто перевірити дані про магазин і товар на офіційному ресурсі програми.

Зауважте! В Україні вже 10 мільйонів громадян подали заявки на виплату 1 000 гривень у межах програми "Зимова єПідтримка". Лише за півтора місяця заявки подали майже половина всіх користувачів застосунку "Дія". Крім того, майже 2,5 мільйона українців оформили виплати на дітей.