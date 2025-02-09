Сколько УБД может платить за свет

Согласно закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социального статуса" участники боевых действий имеют право на получение льгот жилищно-коммунальных услуг, передает 24 Канал.

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Речь идет о таких льготах:

100% скидка для лиц с инвалидностью за пользование коммунальными услугами,

для лиц с инвалидностью за пользование коммунальными услугами, 75% скидка на квартплату,

на квартплату, 75% скидка стоимости топлива, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления,

стоимости топлива, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, а также, 75% скидка на коммунальные услуги, то есть на газ, электроэнергию и другие услуги.

Таким образом, за свет участники боевых действий смогут платить меньше той суммы, которую начислят за использованные киловатт-часы.

Как УБД получить льготы

Для этого военным нужно получить статус участника боевых действий, ведь если он или она только в процессе оформления УБД, то льготы на коммуналку не удастся оформить.

Этапы получения льгот для участника боевых действий:

После получения статуса УБД, необходимо подать два заявления в ПФУ – одно о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП), а вторая о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, нужно подготовить необходимые копии и оригиналы документов таких, как паспорт, идентификационный код, удостоверение УБД. Обратиться по подаче документов можно в ПФУ, онлайн на вебпортале электронных услуг ПФУ и через приложение Дія.

Обратите внимание! Близкие родственники УБД имеют право на оформление льгот на коммунальные услуги также. Для этого нужно иметь документы, подтверждающие родственные связи, и справку о назначении статуса УБД.