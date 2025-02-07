Причина отказа – слишком большая площадь

Одна из главных причин, почему вам могут не дать субсидию – чрезмерная площадь жилья, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Если площадь квартиры превышает 130 квадратных метров, а дома – 230 квадратных метров, субсидия не предоставляется.

Исключение делают для:

многодетных семей;

детских домов семейного типа;

приемных семей и жилья, что оформлено на несколько лицевых счетов.

Кроме большой площади жилья, есть и другие причины, по которым могут не назначить жилищную субсидию.

Дополнительное имущество и жилье

Если в течение 12 месяцев перед подачей заявления кто-то из членов домохозяйства совершил покупку или финансовую операцию на сумму более 50 тысяч гривен, это может стать основанием для отказа. Сюда входят:

покупка недвижимости, автомобилей, финансовых активов, стройматериалов;

значительные единовременные расходы на услуги (кроме медицинских, образовательных и коммунальных);

крупные денежные переводы, инвестиции, покупка иностранной валюты.

Также субсидию не предоставят, если заявитель имеет более чем одно жилое помещение (исключение – общежития, сельские дома или жилье на временно оккупированных территориях). Также откажут, если в домохозяйстве есть:

автомобиль, выпущен менее 5 лет назад;

более чем одно транспортное средство в возрасте до 15 лет.

Долги – еще одна причина отказа

Задолженность за коммунальные услуги

Если у вас есть просроченный долг за коммуналку более трех месяцев на сумму более 680 гривен, субсидию не назначат. Восстановить право на помощь можно только после полной уплаты долга или заключения договора о его реструктуризации.

Долг по алиментам

Если кто-то из членов домохозяйства имеет задолженность по выплате алиментов более трех месяцев, это также может стать причиной для отказа. Исключение - лица, которые считаются без вести пропавшими, находятся под домашним арестом или проходят лечение от наркозависимости.

Невозврат излишне полученной субсидии

Если ранее вы получили субсидию в избытке и не вернули средства по требованию органов соцзащиты, новую субсидию вам могут не назначить. В случае отказа в субсидии вы всегда можете обратиться в органы соцзащиты за разъяснениями или для пересмотра решения.

Другие причины для отказа в субсидии

Кроме больших расходов и наличия дополнительного имущества, есть еще несколько условий, которые могут стать основанием для отказа в получении субсидии. Если на банковских счетах или в виде облигаций хранится более 100 тысяч гривен, субсидию не назначат.

Субсидию могут не предоставить, если:

у членов домохозяйства нет официального дохода;

их средний доход меньше минимальной заработной платы;

в течение последних трех месяцев не уплачивался единый социальный взнос (ЕСВ).

Эти правила не касаются: