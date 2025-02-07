Причина відмови – завелика площа

Одна з головних причин, чому вам можуть не дати субсидію – надмірна площа житла, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Якщо площа квартири перевищує 130 квадратних метрів, а будинку – 230 квадратних метрів, субсидія не надається.

Виняток роблять для:

багатодітних сімей;

дитячих будинків сімейного типу;

прийомних родин і житла, що оформлене на кілька особових рахунків.

Окрім великої площі житла, є й інші причини, через які можуть не призначити житлову субсидію.

Додаткове майно та житло

Якщо протягом 12 місяців перед подачею заяви хтось із членів домогосподарства здійснив покупку чи фінансову операцію на суму понад 50 тисяч гривень, це може стати підставою для відмови. Сюди входять:

купівля нерухомості, автомобілів, фінансових активів, будматеріалів;

значні одноразові витрати на послуги (крім медичних, освітніх та комунальних);

великі грошові перекази, інвестиції, купівля іноземної валюти.

Також субсидію не нададуть, якщо заявник має більше ніж одне житлове приміщення (виняток – гуртожитки, сільські будинки чи житло на тимчасово окупованих територіях). Також відмовлять, якщо в домогосподарстві є:

автомобіль, випущений менше ніж 5 років тому;

більше ніж один транспортний засіб віком до 15 років.

Борги – ще одна причина відмови

Заборгованість за комунальні послуги

Якщо у вас є прострочений борг за комуналку понад три місяці на суму понад 680 гривень, субсидію не призначать. Відновити право на допомогу можна тільки після повної сплати боргу або укладення договору про його реструктуризацію.

Борг за аліментами

Якщо хтось із членів домогосподарства має заборгованість із виплати аліментів понад трьох місяців, це також може стати причиною для відмови. Виняток — особи, які вважаються безвісти зниклими, перебувають під домашнім арештом або проходять лікування від наркозалежності.

Неповернення зайво отриманої субсидії

Якщо раніше ви отримали субсидію в надлишку й не повернули кошти на вимогу органів соцзахисту, нову субсидію вам можуть не призначити. У разі відмови в субсидії ви завжди можете звернутися до органів соцзахисту за роз’ясненнями або для перегляду рішення.

Інші причини для відмови у субсидії

Окрім великих витрат і наявності додаткового майна, є ще кілька умов, які можуть стати підставою для відмови в отриманні субсидії. Якщо на банківських рахунках або у вигляді облігацій зберігається понад 100 тисяч гривень, субсидію не призначать.

Субсидію можуть не надати, якщо:

у членів домогосподарства немає офіційного доходу;

їхній середній дохід менший за мінімальну заробітну плату;

протягом останніх трьох місяців не сплачувався єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Ці правила не стосуються: