Курс долара знову повернувся до позначки нижче ніж 37: де вигідно придбати валюту
26 липня 2023, 09:54Читать новость на русском
Сьогодні на готівковому ринку відбуваються коливання ціни, як у банках, так і в обмінниках. За добу долар в обмінниках при купівлі повернувся до позначки нижче ніж 37 гривень. А от в банках та на чорному ринку відбулося не різке зростання в межах від 10 до 14 копійок.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 26 липня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,80 гривні (+10 копійок проти 25 липня), а продаж – 37,40 гривні (+10 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 40,90 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,60 гривні (-1 копійка).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,86 гривні (-15 копійок), а продаж – 37,43 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,96 гривні (-25 копійок), а продаж – 41,71 гривні (+10 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,30 гривні (+10 копійок), а продаж – 37,43 гривні (+14 копійок).
- Євро купують по 41,45 гривні (+6 копійок), а продають за 41,65 гривні (+7 копійок).
Ситуація на готівковому минулого тижня
Як розповіла банкірка Анна Золотько 24 каналу, через можливу зміну облікової ставки ситуація з курсом може трішки змінитися. Нацбанк ймовірно знизить облікову ставку в межах 1 – 2%.
Відтак це може тимчасово посилити коливання на валютному ринку. Особливо зважаючи на той факт, що ми наближаємося до перехідної дати, коли більшість українців отримують зарплати.
Відтак курс долара цього тижня може зрости. За прогнозами експертки діапазон коливання сягне 36,9 – 37,5 гривні.