В обмінниках обвал: як подешевшали долар та євро

В банках та на чорному ринку долар показує несуттєві зміни щодо ціни. Натомість євро в банках трішки опустився, а на чорному ринку подорожчав. В обмінниках спостерігається найбільше коливання, а саме при купівлі долар та євро рекордно втратили ціну.

Курс валют у банках

Станом на ранок 11 червня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,25 гривні (+5 копійок проти 10 червня) та продаж по 41,80 гривні (без змін).

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Купівля євро проходить по 47,10 гривні (без змін), продаж – по 47,75 гривні (-4 копійки).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,53 гривні (+2 копійки), а продати по 41,45 гривні (-5 копійок).

(+2 копійки), а продати (-5 копійок). Купівля євро по 47,60 гривні (+10 копійок), а продаж по 47,73 гривні (+3 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 40,62 гривні (-49 копійок), а продають по 41,57 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(-49 копійок), а продають (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 46,92 гривні (-43 копійки), а продають по 48,40 гривні (+36 копійок).

Який курс долара прогнозують

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що на міжбанку та готівковому ринку курси валют будуть коливатися від 41,60 гривні до 41,80 – 41,90 гривні за валюту.

Банкір додає, що за всіма ознаками на валютному ринку ситуація залишатиметься без різких змін. Однак коливання будуть як у бік зростання, так і у бік зменшення.

Тарас Лєсовий директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Очікується, що співвідношення курсу європейської валюти до євро збережеться на рівні 1 євро = 1,13 – 1,16 долара.

Таким чином, на міжбанку та на готівковому ринку курс євро буде на рівні 45,5 – 47 гривень.