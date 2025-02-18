Долар та євро всюди подешевшали

За останню добу валюти опустилися в ціні в банках, на чорному ринку та в обмінниках. Найсуттєвіший спад спостерігався в обмінниках при купівлі, де долар та євро втратили в середньому майже 35 – 45 копійок.

Курс валют у банках

Станом на ранок 18 лютого, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,32 гривні (-8 копійок проти 17 лютого) та продаж по 41,92 гривні (-8 копійок).

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Купівля євро відбувається по 43,30 гривні (-10 копійок), а продаж по 43,90 гривні (-10 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,70 гривні (-5 копійок), а продати по 41,70 гривні (-5 копійок).

(-5 копійок), а продати по (-5 копійок). Купівля євро по 43,65 гривні (-10 копійок), а продаж по 43,75 гривні (-11 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують в середньому по: 40,95 гривні (-34 копійки), а продають по 41,75 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua.

(-34 копійки), а продають по (+12 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,05 гривні (-45 копійок), а продають по 43,85 гривні (-1 копійка).

Що буде з курсом долара у 2025 році

Як ще раніше розповів банкір Сергій Мамедов для 24 Каналу, середній курс долара, який закладений у держбюджеті на цей рік, становить 45 гривень за долар. Водночас він додає, що цьогоріч курсова динаміка буде доволі схожою з попереднім роком.

Сергій Мамедов Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Тобто періоди курсового "затишшя" змінюватимуться періодами зростання і навпаки.

Крім того, курсові зміни підпорядковуватимуться декільком чинникам, а це низка економічних, геополітичних та воєнних. Наприклад, у 2025 році зовнішньо фінансова допомога для України вже підтверджена на суму у понад 38 мільярдів доларів.