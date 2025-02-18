Курс валют в банках

По состоянию на утро 18 февраля, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,32 гривны (-8 копеек против 17 февраля) и продажа по 41,92 гривны (-8 копеек).

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Покупка евро происходит по 43,30 гривны (-10 копеек), а продажа по 43,90 гривны (-10 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,70 гривны (-5 копеек), а продать по 41,70 гривны (-5 копеек).

(-5 копеек), а продать по (-5 копеек). Покупка евро по 43,65 гривны (-10 копеек), а продажа по 43,75 гривны (-11 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,95 гривны (-34 копейки), а продают по 41,75 гривны (+12 копеек), по данным finance.ua.

(-34 копейки), а продают по (+12 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,05 гривны (-45 копеек), а продают по 43,85 гривны (-1 копейка).

Что будет с курсом доллара в 2025 году

Как еще раньше рассказал банкир Сергей Мамедов для 24 Канала, средний курс доллара, который заложен в госбюджете на этот год, составляет 45 гривен за доллар. В то же время он добавляет, что в этом году курсовая динамика будет довольно похожей с предыдущим годом.

Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка То есть периоды курсового "затишья" будут сменяться периодами роста и наоборот.

Кроме того, курсовые изменения будут подчиняться нескольким факторам, а это ряд экономических, геополитических и военных. Например, в 2025 году внешне финансовая помощь для Украины уже подтверждена на сумму более 38 миллиардов долларов.