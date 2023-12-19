В обмінниках знову цінопад: курс долара подешевшав за добу

Курс долара суттєво подешевшав в обмінниках при купівлі. Водночас на чорному ринку помітне пожвавлення ціни. А от в банках вартість залишилася майже без змін.

Курс валют у банках

Станом на ранок 19 грудня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,15 гривні (без змін проти 18 грудня), а продаж – 37,7 гривні (+5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,45 гривні (без змін), а продаж – в середньому за 41,15 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,03 гривні (-20 копійок), а продаж – 37,80 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.

(-20 копійок), а продаж – (+11 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,6 гривні (+1 копійка), а продаж – 41,3 гривні (+28 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,62 гривні (+9 копійок), а продаж – 37,72 гривні (+12 копійок).

(+9 копійок), а продаж – (+12 копійок). Євро купують за 40,9 гривні (+11 копійок), а продають за 41,1 гривні (+15 копійок).

Що відбувається з курсом долара

Протягом грудня курс офіційний долар залишатиметься на рівні 36 – 36,4 гривні. Про це повідомили у макроекономічному моніторингу Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Водночас коливання відбуватимуться через фактор сезонності.

Нагадуємо, що 14 грудня 2023 року офіційний курс сягнув 37 гривень. У МЕМ пояснюють, що на це вплинуло зменшення імпорту через блокаду на кордоні та зменшення видатків бюджету.

Втім Нацбанк працює над тим, щоб підтримати гривню. Лише протягом листопада на це було витрачено 2,45 мільярда доларів, хоч у жовтні це значення було на рівні 3,34 мільярда доларів.

Збільшення гнучкості курсу спонукало банки активізувати свої операції на міжбанківському ринку: їх обсяг зріс до 2,09 мільярдів доларів у листопаді проти 0,86 мільярда доларів в середньому у січні-вересні, але обсяги залишались суттєво меншими за довоєнні (9,8 мільярда доларів в середньому за місяць 2021 року),

– повідомляють експерти МЕМУ.

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