Курс долара падає: де найвигідніше обміняти валюту

Курс долара в обмінниках дещо знизився 12 серпня, після зростання протягом декількох днів. А от на чорному ринку навпаки зріс. Де на готівковому ринку найвигідніший курс сьогодні, дивіться далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 12 серпня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39,20 гривень за долар при купівлі (без змін проти 11 серпня). Тоді як продають валюту в банках за 39,95 гривні за долар (-3 копійки).

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Євро банки купують за 39,80 гривень (+10 копійок), а продають в середньому за 41 гривня за євро (+20 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,80 г ривні (-5 копійок), а продають – за 40,06 гривні (-20 копійок), за даними finance.ua.

(-5 копійок), а продають – за (-20 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,66 гривні (+26 копійок) та продаж – 41,06 гривні (+15 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,80 гривні (+10 копійок), а продаж – 40,05 гривні (+10 копійок).

(+10 копійок), а продаж – (+10 копійок). Євро продають по 40,65 гривні (+25 копійок), а купують за 41,02 гривні (+22 копійки).

Який буде курс долара: прогноз експертів

Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько спрогнозувала курс на найближчий тиждень. На її думку, він коливатиметься в діапазоні 39 – 41 гривні за долар.

спрогнозувала курс на найближчий тиждень. На її думку, він коливатиметься в діапазоні 39 – 41 гривні за долар. Членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяна Острікова розповіла, що офіційний курс у 36,6 гривні навряд чи знизиться, але й очевидних причин для його зростання у серпні наразі не видно.

розповіла, що офіційний курс у 36,6 гривні навряд чи знизиться, але й очевидних причин для його зростання у серпні наразі не видно. Економічний експерт Данило Монін прогнозує, що долар на готівковому ринку може втриматись в межах 40 гривень у серпні.

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