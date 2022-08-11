Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 11 серпня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39,20 гривень за долар при купівлі (+20 копійок проти 10 серпня). Тоді як продають валюту в банках за 39,98 гривні за долар (+13 копійок).

Читайте також Як перетворити свою картину в NFT та продати її

Євро банки купують за 39,70 гривень (+50 копійок), а продають в середньому за 40,80 гривні за євро (+40 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,85 г ривні (+29 копійок), а продають – за 40,26 гривні (+27 копійок), за даними finance.ua.

(+29 копійок), а продають – за (+27 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,40 гривні (+27 копійок) та продаж – 40,91 гривні (+28 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,70 гривні (-2 копійки), а продаж – 39,95 гривні (-2 копійки).

(-2 копійки), а продаж – (-2 копійки). Євро продають по 40,40 гривні (+18 копійок), а купують за 40,80 гривні (+20 копійок).

Зауважте! Українці можуть купити готівковий долар в банках по курсу 36,6 гривні, про це розповів голова Ради НБУ Фурман, але з обмеженням у 50 тисяч гривень. Разом з тим він підкреслив, що не всі банки проводять такі операції. Все залежить від стратегії того чи іншого банку.

Що прогнозують експерти

Членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяна Острікова розповіла, що офіційний курс у 36,6 гривні навряд чи знизиться, але й очевидних причин для його зростання у серпні наразі не видно.

розповіла, що офіційний курс у 36,6 гривні навряд чи знизиться, але й очевидних причин для його зростання у серпні наразі не видно. Економічний експерт Данило Монін прогнозує, що долар на готівковому ринку може втриматись в межах 40 гривень у серпні.

Bybit – це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.

Може зацікавити – Макфол запропонував ввести податок для росіян, що виїжджають на Захід: дивіться відео