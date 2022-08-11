Курс валют в банках

По данным "Минфина", 11 августа наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 39,20 гривны за доллар при покупке (+20 копеек против 10 августа). Тогда как продают валюту в банках по 39,98 гривны за доллар (+13 копеек).

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Евро банки покупают за 39,70 гривны (+50 копеек), а продают в среднем за 40,80 гривны за евро (+40 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,85 гривны (+29 копеек), а продают – за 40,26 гривны (+27 копеек), по данным finance.ua.

(+29 копеек), а продают – за (+27 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,40 гривны (+27 копеек) и продажа – 40,91 гривны (+28 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,70 гривны (-2 копейки), а продажа – 39,95 гривны (-2 копейки).

(-2 копейки), а продажа – (-2 копейки). Евро продают по 40,40 гривны (+18 копеек), а покупают за 40,80 гривны (+20 копеек).

Заметьте​! Украинцы могут купить наличный доллар в банках по курсу 36,6 гривны, об этом рассказал глава Совета НБУ Фурман, но с ограничением в 50 тысяч гривен. Вместе с тем, он подчеркнул, что не все банки проводят такие операции. Все зависит от стратегии того или иного банка.

Что прогнозируют эксперты

Член наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяна Острикова рассказала, что официальный курс в 36,6 гривны вряд ли снизится, но и очевидных причин для его роста в августе пока не видно.

рассказала, что официальный курс в 36,6 гривны вряд ли снизится, но и очевидных причин для его роста в августе пока не видно. Экономический эксперт Даниил Монин прогнозирует, что доллар на наличном рынке может удержаться в пределах 40 гривен в августе.

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