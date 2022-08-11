Курс валют в банках
По данным "Минфина", 11 августа наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 39,20 гривны за доллар при покупке (+20 копеек против 10 августа). Тогда как продают валюту в банках по 39,98 гривны за доллар (+13 копеек).
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Евро банки покупают за 39,70 гривны (+50 копеек), а продают в среднем за 40,80 гривны за евро (+40 копеек);
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,85 гривны (+29 копеек), а продают – за 40,26 гривны (+27 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,40 гривны (+27 копеек) и продажа – 40,91 гривны (+28 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,70 гривны (-2 копейки), а продажа – 39,95 гривны (-2 копейки).
- Евро продают по 40,40 гривны (+18 копеек), а покупают за 40,80 гривны (+20 копеек).
Что прогнозируют эксперты
- Член наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяна Острикова рассказала, что официальный курс в 36,6 гривны вряд ли снизится, но и очевидных причин для его роста в августе пока не видно.
- Экономический эксперт Даниил Монин прогнозирует, что доллар на наличном рынке может удержаться в пределах 40 гривен в августе.