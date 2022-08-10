Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 10 серпня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39 гривень за долар при купівлі (+40 копійок проти 9 серпня). Тоді як продають валюту в банках за 39,85 гривні за долар (+15 копійок).

Євро банки купують за 39,20 гривень (+20 копійок), а продають в середньому за 40,40 гривні за євро (+10 копійок);

Курс в обмінниках України

  • В обмінниках купують долар США в середньому за 39,56 гривні (+71 копійка), а продають – за 40,01 гривні (+35 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро коливається на рівні: купівля – 40,13 гривні (+18 копійок) та продаж – 40,63 гривні (+42 копійки).

Курс на чорному ринку

  • На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,72 гривні (+25 копійок), а продаж – 39,97 гривні (+25 копійок).
  • Євро продають по 40,22 гривні (+37 копійок), а купують за 40,60 гривні (+38 копійок).

Чому курс долара зріс

Що прогнозують експерти

  • Економічна експертка та членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяна Острікова розповіла, що офіційний курс у 36,6 гривні навряд чи знизиться, але й очевидних причин для його зростання у серпні наразі не видно.
  • Глава аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що фіксований курс взагалі може бути скасований вже восени.
  • Валютний ринок поступово стабілізується у всіх сегментах, вважає старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович. Він додав, що через два тижні після одноразової девальвації гривні на валютному ринку знову з’явилися дисбаланси.

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