Курс валют у банках
За даними "Мінфіну", 10 серпня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39 гривень за долар при купівлі (+40 копійок проти 9 серпня). Тоді як продають валюту в банках за 39,85 гривні за долар (+15 копійок).
Євро банки купують за 39,20 гривень (+20 копійок), а продають в середньому за 40,40 гривні за євро (+10 копійок);
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 39,56 гривні (+71 копійка), а продають – за 40,01 гривні (+35 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,13 гривні (+18 копійок) та продаж – 40,63 гривні (+42 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,72 гривні (+25 копійок), а продаж – 39,97 гривні (+25 копійок).
- Євро продають по 40,22 гривні (+37 копійок), а купують за 40,60 гривні (+38 копійок).
Чому курс долара зріс
- 21 липня НБУ різко підвищив офіційний курс долара на 25% й зафіксував його на рівні 36,5686 гривні за долар, після чого гривня знецінилась.
- 29 липня регулятор заборонив обмінникам використовувати табло з курсом іноземних валют, аби мінімізувати спекуляції на валютному ринку та створити конкурентне середовище.
Що прогнозують експерти
- Економічна експертка та членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяна Острікова розповіла, що офіційний курс у 36,6 гривні навряд чи знизиться, але й очевидних причин для його зростання у серпні наразі не видно.
- Глава аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що фіксований курс взагалі може бути скасований вже восени.
- Валютний ринок поступово стабілізується у всіх сегментах, вважає старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович. Він додав, що через два тижні після одноразової девальвації гривні на валютному ринку знову з’явилися дисбаланси.