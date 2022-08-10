Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 10 серпня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39 гривень за долар при купівлі (+40 копійок проти 9 серпня). Тоді як продають валюту в банках за 39,85 гривні за долар (+15 копійок).

Євро банки купують за 39,20 гривень (+20 копійок), а продають в середньому за 40,40 гривні за євро (+10 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,56 гривні (+71 копійка), а продають – за 40,01 гривні (+35 копійок), за даними finance.ua.

(+71 копійка), а продають – за (+35 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,13 гривні (+18 копійок) та продаж – 40,63 гривні (+42 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,72 гривні (+25 копійок), а продаж – 39,97 гривні (+25 копійок).

(+25 копійок), а продаж – (+25 копійок). Євро продають по 40,22 гривні (+37 копійок), а купують за 40,60 гривні (+38 копійок).

Зауважте! Українці можуть купити готівковий долар в банках по курсу 36,6 гривні, про це розповів голова Ради НБУ Фурман, але з обмеженням у 50 тисяч гривень. Разом з тим він підкреслив, що не всі банки проводять такі операції. Все залежить від стратегії того чи іншого банку.

Чому курс долара зріс

21 липня НБУ різко підвищив офіційний курс долара на 25% й зафіксував його на рівні 36,5686 гривні за долар, після чого гривня знецінилась.

29 липня регулятор заборонив обмінникам використовувати табло з курсом іноземних валют, аби мінімізувати спекуляції на валютному ринку та створити конкурентне середовище.

Що прогнозують експерти

Економічна експертка та членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяна Острікова розповіла, що офіційний курс у 36,6 гривні навряд чи знизиться, але й очевидних причин для його зростання у серпні наразі не видно.

розповіла, що офіційний курс у 36,6 гривні навряд чи знизиться, але й очевидних причин для його зростання у серпні наразі не видно. Глава аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що фіксований курс взагалі може бути скасований вже восени.

вважає, що фіксований курс взагалі може бути скасований вже восени. Валютний ринок поступово стабілізується у всіх сегментах, вважає старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович. Він додав, що через два тижні після одноразової девальвації гривні на валютному ринку знову з’явилися дисбаланси.

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