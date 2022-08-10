Курс валют в банках

По данным "Минфина", 10 августа наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 39 гривен за доллар при покупке (+40 копеек по сравнению с 9 августа). В то время как продают валюту в банках за 39,85 гривны за доллар (+15 копеек).

Евро банки покупают за 39,20 гривен (+20 копеек), а продают в среднем за 40,40 гривны за евро (+10 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,56 гривны (+71 коп.), а продают – за 40,01 гривны (+35 коп.), по данным finance.ua.

(+71 коп.), а продают – за (+35 коп.), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,13 гривны (+18 копеек) и продажа – 40,63 гривны (+42 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,72 гривны (+25 копеек), а продажа – 39,97 гривны (+25 копеек).

(+25 копеек), а продажа – (+25 копеек). Евро продают по 40,22 гривны (+37 копеек), а покупают за 40,60 гривны (+38 копеек).

Примите во внимание! Украинцы могут купить наличный доллар в банках по курсу 36,6 гривны, об этом рассказал глава Совета НБУ Фурман, но с ограничением в 50 тысяч гривен. Вместе с тем он подчеркнул, что не все банки проводят такие операции. Всё зависит от стратегии того или иного банка.

Почему курс доллара вырос

21 июля НБУ резко повысил официальный курс доллара на 25% и зафиксировал его на уровне 36,5686 гривны за доллар, после чего гривна обесценилась.

29 июля регулятор запретил обменникам использовать табло с курсом иностранных валют, чтобы минимизировать спекуляции на валютном рынке и создать конкурентную среду.

Что прогнозируют эксперты

Экономическая эксперт и член Наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяна Острикова рассказала, что официальный курс в 36,6 гривны вряд ли снизится, но и очевидных причин для его роста в августе пока не наблюдается.

рассказала, что официальный курс в 36,6 гривны вряд ли снизится, но и очевидных причин для его роста в августе пока не наблюдается. Глава аналитического департамента IК Concorde Capital Александр Паращий считает, что фиксированный курс вообще может быть отменен уже осенью.

считает, что фиксированный курс вообще может быть отменен уже осенью. Валютный рынок постепенно стабилизируется во всех сегментах, считает старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович. Он добавил, что через две недели после одноразовой девальвации гривны на валютном рынке снова появились дисбалансы.

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