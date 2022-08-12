Курс валют в банках

По данным "Минфина", 12 августа наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 39,20 гривны за доллар при покупке (без изменений против 11 августа). В то время как продают валюту в банках за 39,95 гривны за доллар (-3 копейки).

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Евро банки покупают за 39,80 гривны (+10 копеек), а продают в среднем за 41 гривну за евро (+20 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,80 г ровные (-5 копеек), а продают – за 40,06 гривны (-20 копеек), по данным finance.ua.

(-5 копеек), а продают – за (-20 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,66 гривны (+26 копеек) и продажа – 41,06 гривны (+15 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,80 грн (+10 копеек), а продажа – 40,05 грн (+10 копеек).

(+10 копеек), а продажа – (+10 копеек). Евро продают по 40,65 гривны (+25 копеек), а покупают за 41,02 гривны (+22 копейки).

Каков будет курс доллара: прогноз экспертов

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько спрогнозировала курс на ближайшую неделю. По ее мнению, он будет колебаться в диапазоне 39-41 гривны за доллар.

спрогнозировала курс на ближайшую неделю. По ее мнению, он будет колебаться в диапазоне 39-41 гривны за доллар. Член наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяна Острикова рассказала, что официальный курс в 36,6 гривны вряд ли снизится, но и очевидных причин для его роста в августе пока не видно.

рассказала, что официальный курс в 36,6 гривны вряд ли снизится, но и очевидных причин для его роста в августе пока не видно. Экономический эксперт Даниил Монин прогнозирует, что доллар на наличном рынке может удержаться в пределах 40 гривен в августе.

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