В банках та обмінниках спад: як подешевшав долар

В банках долар втратив при купівлі та продажу 5 – 10 копійок, однак євро втратило ще більше – 30 – 20 копійок. В обмінниках американська валюта опустилася до 41 гривні, а євро опустилося нижче 47 гривень.

Курс валют у банках Станом на ранок 29 травня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,20 гривні (-10 копійок проти 28 травня) та продаж по 41,80 гривні (-5 копійок). Дивіться також Допомога Україні та іншим – не основна причина: чому бюджет США тоне у боргах Купівля євро проходить по 46,60 гривні (-30 копійок), продаж – по 47,40 гривні (-20 копійок). Курс на чорному ринку Купити долар можна в середньому по 41,50 гривні (без змін), а продати по 41,50 гривні (+7 копійок).

(без змін), а продати (+7 копійок). Купівля євро по 47 гривні (-5 копійок), а продаж по 47,24 гривні (+1 копійка). Курс в обмінниках Долари купують у середньому по: 41 гривні (-12 копійок), а продають по 41,60 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(-12 копійок), а продають (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 46,93 гривні (-15 копійок), а продають по 47,56 гривні (-1 копійка). Який курс долар буде У коментарі 24 Каналу банкірка Ганна Золотько розповіла, що з 26 по 30 травня прогнозується відносна стабільність курсу долара до гривні, якщо не буде непередбачуваних зовнішніх чи внутрішніх шоків. Водночас банкірка зауважила, що наприкінці минулого тижня відбулося незначне коригування у бік підвищення курсу. Ганна Золотько Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank На міжбанківському валютному ринку України зберігався вузький курсовий коридор. На початку тижня курс коливався в межах 41,39 – 41,57 гривні за долар, протягом наступних днів котирування незначно змінювалися, демонструючи поступову стабілізацію. А вже наприкінці тижня ринок закріпився поблизу позначок 41,52 – 41,55 гривні за долар.