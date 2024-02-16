Долар різко опустився: який курс встановив Нацбанк

Після суттєво росту ціни офіційний курс долара на сьогодні, 16 лютого, впав на понад 20 копійок. Ціна опустилася нижче, ніж 38 гривень. Євро несуттєво, але теж втратило вартість.

Офіційний курс 16 лютого

За даними Нацбанку, офіційний курс 16 лютого становив 37,94 гривні за долар. Вартість долара впала на 23 копійки проти 15 лютого.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 40,77 гривні. Вартість впала на 9 копійок за минулу добу.

Який буде офіційний курс долара та євро 19 лютого:

долар – 37,97 гривні,

євро – 40,89 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 16 лютого долар становить:

У банках купівля становить 37,80 гривні , а продаж – 38,30 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 37,53 гривні , а продаж – 38,33 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38 гривень, а продаж – 38,13 гривні.

Як події на фронті можуть вплинути на курс

Непрямими емоційними чинниками, які можуть тиснути на настрої громадян, а відповідно й на курс валюти, є ситуація на фронті. За словами банкіра Тараса Лєсового, з якими він поділився з 24 Каналом, попри все у регулятора є достатньо важелів, аби збалансувати попит на валюту, а також пропозицію.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Щоб трохи "збити" немотивований ажіотаж формування курсів на готівковому ринку базується на курсі міжбанку з додаванням комісії фінустанов.

Як пояснює банкір, якщо буде досягнуто баланс на міжбанку, то готівковий ринок відреагує на це миттєво.

За прогнозами, на наступний тиждень на ринку не очікується суттєвих змін – позначки курсу то знижуватимуть, то зростатимуть.

Курс американської валюти відносно гривні перебуватиме в межах коридору 37,8 – 39 гривень за долар.