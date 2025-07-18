Панікувати не варто: як зміниться курс долара в кінці липня
- Наступного тижня курс долара буде досить стабільним, залишаючись в межах травнево-червневих трендів і навряд чи перетне позначку в 42 гривні.
- З 21 по 27 липня курсові відхилення складуть 1 – 1,5% від стартового курсу тижня, з коридорами валютних коливань між 41,6 – 42 гривні на міжбанку і 41,6 – 42,2 на готівковому ринку.
Наступного тижня варто очікувати досить стабільних курсів від долара. Варто памятати, що він залишається основною світовою валютою, а відтак йому не загрожує знецінення.
Як зміниться ситуація на валютному ринку?
Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу зауважує, що понад 55% громадян, що воліють тримати заощадження, завбачливо запаслися доларами США.
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Цікаво! На думку Лєсового, близько 40% громадян схильні до гривневих інструментів заощадження (переважно депозитні вклади), адже наразі саме депозити у національній валюті в перерахунку на ті ж таки долари є найбільш вигідними й найголовніше – доступними.
Ситуація в світі є досить динамічною, непередбачуваною, адже достеменно невідомо, як світова геополітика та економічні нововведення США відносно торгових партнерів вплинуть на вартість пари долар / євро, які настрої пануватимуть в стані потужних світових інвесторів. Хай там як, не варто очікувати від долара відчайдушного падіння з курсового "хмарочоса".
Як каже банкір, ситуація з доларом в Україні буде підпорядкована перш за все стратегії регулятора: діятиме режим "керованої гнучкості", який тривалий час забезпечує певну курсову стабільність, а також незначну динаміку різноспрямованих змін. Зараз є ознаки, що курсові показники на міжбанку та готівковому ринку будуть майже тотожними.
Наприкінці липня курс долара залишатиметься в межах травнево-червневих трендів і навряд чи перетне позначку в 42 гривні,
– прогнозує банкір.
Як зміниться курс долара після 20 липня?
З 21 по 27 липня середні курсові відхилення сягнуть 1 – 1,5% від стартового курсу тижня. Ситуація, за прогнозом банкіра, змінюватиметься так:
- Коридори валютних коливань: 41,6 – 42 гривні за долар (на міжбанку) та 41,6 – 42,2 гривні за долар (на готівковому ринку).
- Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,15 гривні за долар, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні за долар, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні за долар.
- Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за долар, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар.
- Різниця курсів продажу: комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за долар, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар.
- Середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку: 0,10 – 0,15 гривні.