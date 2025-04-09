Долар почав рости на ринку після спаду

За останню добу американська валюта подорожчала в банках, обмінниках та на чорному ринку. Це чи не вперше за останні тижні, коли долар тяжіє до зростання. Європейська валюта показала ще суттєвіший ріст, аніж долар: лише в обмінниках – на 39 копійок.

Курс валют у банках

Станом на ранок 9 квітня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 40,80 гривні (+5 копійок проти 8 квітня) та продаж по 41,40 гривні (+5 копійок).

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Купівля євро проходить по 44,95 гривні (+25 копійок), продаж – по 45,60 гривні (+10 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 40,99 гривні (+7 копійок), а продати по 41,07 гривні (+12 копійок).

(+7 копійок), а продати (+12 копійок). Купівля євро по 45,30 гривні (+17 копійок), а продаж по 45,61 гривні (+19 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 40,85 гривні (+22 копійки), а дають по 41,25 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

(+22 копійки), а дають (+7 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 45,25 гривні (+39 копійок), а продають по 45,65 гривні (+12 копійок).

По скільки буде долар в Україні

За словами підприємця та автора "Останнього капіталіста" Валентина Краснопьорова на першій лекції "Капіталу 24", до кінця цього року курс долара навряд чи буде на рівні 44 – 45 гривень, адже зараз це більш песимістичний сценарій відповідно до обставин, що склалися, передає 24 Канал.

Водночас експерт додає, що ще декілька місяців тому такий прогноз був цілком реальний.

Валентин Краснопьоров Підприємець та засновник ініціативи "Останній капіталіст" Вважаю, що курс може за теперішніх умов перебувати у діапазоні 42 – 43 гривні. Втім ситуація поки доволі невизначена.

За словами Краснопьорова, у ситуації, коли гривня може укріпитися, а долар відповідно послабшати, потрібно знайти баланс.

Річ у тім, що сильна гривня є не дуже хорошим варіантом для України зараз, адже зовнішня допомога та український експорт надходить у валюті, й у кінцевому результаті виходить менша сума в гривнях.