Долар перевищить 40: експерти розповіли, чи варто купувати валюту зараз

НБУ різко підняв курс долара до 36,57 гривні. Готівковий ринок одразу ж на це відреагував, унаслідок чого гривні обвалилась. Експерти розповіли, на який курс очікувати українцям та чи варто купувати долар зараз.

Що буде з курсом

Експертка та банкірка Анна Золотько 24 каналу розповіла, що протягом найближчих двох – трьох днів на ринку зберігатиметься висока турбулентність, а курс може перевищити навіть 40 гривень.

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Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Курс тимчасово може навіть сягнути позначки 40 гривень за долар, а різниця між курсами купівлі та продажу буде неприродно високою. Це тимчасове явище, а за зростанням неодмінно почнеться корекція.

Експертка прогнозує, що різниця між готівковим курсом та офіційним курсом від НБУ залишиться, але не буде наскільки суттєвою з огляду на такі фактори:

По-перше, Національний банк встановив щотижневі ліміти на зняття готівки з гривневих карт за кордоном, що робить "човниковий" валютний туризм ще менш вигідним.

По-друге, регулятор дозволив приховану купівлю валюти за безготівкову гривню громадянам: вони зможуть придбати долари чи євро в еквіваленті до 50 тисяч гривень на місяць з умовою зарахування коштів на тримісячний депозит у банку.

Це може здатися не такою вже привабливою пропозицією для більшості українців, але у разі збільшення розриву між офіційним та готівковим курсом популярність цього інструменту зростатиме. Зрештою, це має стримувати готівковий курс від значного зростання щодо офіційного,

– пояснила Золотько.

Чи варто українцям зараз купувати долар

Сергій Фурса в ефірі 24 каналу зауважив, що не радить купувати долар, оскільки це може бути такий собі – "хвіст виляє собакою".

Сергій Фурса Інвестиційний банкір Тобто якщо обговорюватимемо, що треба купувати долар, бо курс впаде, то тоді курс падатиме, бо ми це обговорюємо. Воно так працює.

Він пояснив, що у НБУ вже просто не залишалось резервів, аби підтримувати курс на рівні 29,5 гривні. Саме тому регулятор вирішив перевести курс на новий ринковий рівень – 36,6 гривні за долар. Фурса наголосив, що після такого кроку курс на чорному ринку теж зріс, але, разом з тим, зауважив, що це природний процес.

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НБУ ухвалив правильне рішення

Експерта Тетяна Острікова теж зауважила, що рішення НБУ було правильним, адже завдяки цьому золото валютні резерви України не будуть так сильно витрачатись. Вона пояснила, що дешевший долар не брався з повітря, а йшов з резервів.

Тетяна Острікова Членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Кожного місяця резерви зменшувались: у травні на 1,8 мільярда доларів, у червні – на 2,3 мільярда доларів і склали 23 мільярди доларів проти 29 мільярда доларів у січні. Попит на дорогий долар має суттєво зменшитись, і, напевно, НБУ розраховує припинити витрачати резерви так істотно. Це, безумовно, збільшує стабільність фінансової системи.

Разом з тим, Острікова підкреслила, що в результаті такого рішення регулятора населення збіднішає рівно на той відсоток, на який зріс офіційний курс долара, оскільки українці отримують дохід у гривнях.

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"До сьогодні імпортери купували валюту по 29,25. Тепер на імпортні товари ми побачимо ціни, які відповідають курсу долара по 36,6 гривні. Імпортні товари і до 24 лютого складали більшість від асортименту, а зараз, коли велика кількість виробництв зруйнована, зупинена, або перебуває у стадії релаксації, імпорту стало ще більше". – пояснила вона.

Також Острікова додала, що через подорожчання імпортних товарів, загальмується відновлення України, а продаж і закупівля зброї подорожчає.

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