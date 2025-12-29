Долар різко подорожчає: як впливає на валюту наближення Нового року
- НБУ змінив курс долара після Різдва: валюта подорожчає до 42,21 гривні на 30 грудня.
- Натомість сьогодні, 29 грудня, ціна валюти складає 42,06 гривні, а євро до 49,55 гривні.
За вихідні НБУ підвищив офіційний курси валют на 13 копійок кожну. На завтра, 30 грудня, очікується, що долар зросте знову, а зростання відбудеться доволі різким. Євро теж покаже рух вгору, але не так суттєво.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,06 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 13 копійок проти 26 грудня. Офіційний курс євро становить 49,55 гривні, тобто ціна виросла на 13 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 30 грудня яким буде курс валют:
- долар – 42,21 гривні;
- євро – 49,65 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на ранок 29 грудня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,85 гривні, продаж – по 42,30 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,31 гривні, продаж – по 42,30 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,60 гривні, продаж – по 42,36 гривні.
Якого курсу очікувати?
Після свят НБУ продовжить активно регулювати валютний ринок через інтервенції й режим керованої гнучкості. Це допоможе уникати різких коливань курсу долара. Як оцінив банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, гривня таким чином залишатиметься передбачуваною у період сезонних змін попиту та пропозицій.
Прогнозується також, яким може бути офіційний курс. Його діапазон може триматися від 42,2 гривні до 42,8 гривні за долар. Крім того, може залишатися можливим навіть рівень у 43 гривні, але це буде без різкого стрибка ціни.
Формуватимуть поведінку на валютному ринку: динаміка попиту, сезонність та реакція банківських інтервенцій, які не дають курсу виходити за прогнозовані межі. А ризики надмірних коливань наразі залишаються низькими, але лише за умови збереження регуляторних механізмів.