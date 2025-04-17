Долар повертається до зростання: по скільки валюта на ринку

Долар продовжує рости в банках та на чорному ринку, а в обмінниках втрачати ціну. Натомість євро дорожчає у банках та обмінниках, а на чорному ринку втрачає при купівлі та продажу.

Курс валют у банках

Станом на ранок 17 квітня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 40,90 гривні (+15 копійок проти 16 квітня) та продаж по 41,50 гривні (+10 копійок).

Читайте також Гетманцев зробив заяву щодо розкриття банківської таємниці

Купівля євро проходить по 46,45 гривні (+25 копійок), продаж – по 47,22 гривні (+7 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41 гривні (+15 копійок), а продати по 41,01 гривні (+3 копійки).

(+15 копійок), а продати (+3 копійки). Купівля євро по 46,6044 гривні (-6 копійок), а продаж по 46,56 гривні (-17 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 40,42 гривні (-25 копійок), а продають по 41,17 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

(-25 копійок), а продають (+7 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 46,60 гривні (+23 копійки), а продають по 46,84 гривні (-48 копійок).

Яким буде курс після Великодня

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу прогнозує, що ринок після свят перебуватиме під захистом, а тому не варто очікувати сенсаційних змін.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Український ринок під надійним регуляторним та монетарним захистом, адже Нацбанк вживає ефективних заходів. З одного боку — притишити споживчі ціни, а з іншого боку — режим керованої гнучкості передбачає встановлення балансу між попитом і пропозицією через механізм валютних інтервенцій.

Водночас Лєсовий додає, що по Великодню на готівковому ринку пропозиція може бути більшою в середньому на 10 – 15%. Втім напередодні свят частина громадян продає валюту для того, щоб зробити потрібні святкові закупи.

З 21 по 27 квітня коридори валютних коливань становитимуть: