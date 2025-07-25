Курс під контролем: якими будуть валюти на початку серпня

Перетин липня і серпня загалом не змінить поточну ситуацію на валютному ринку. Втім на фоні більш-менш стабільного курсу долара курс євро може змінюватися більш помітно.

Чого чекати від ринку?

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, зараз спостерігається повільне зростання попиту на долари, а це вимагає від регулятора більшої активності для його погамування.

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Нагадуємо! Для цього в НБУ є вдосталь ресурсів, адже валютні резерви України за підсумками червня досягли рекордної позначки, перевищивши показник у 45 мільярдів доларів.

Водночас на ринку також діє режим керованої гнучкості, який встановлює ідеологію валютного ринку на час воєнних обставин: це згладження будь-яких різких змін.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Відповідно до цього, всі поточні зміни до міри є мінімальними та прогнозованими. Також це стосується і поточних (щоденних) валютних змін, різниці між курсами міжбанку та готівкового ринку.

По скільки буде долар та євро?

Прогнозується, що офіційний курс долара на початку серпня може бути в межах 41,80 – 42,10 гривні за валюту.

Тобто від початку року курс максимально може зрости на 0,4%. Гадаю, що такі показники є досить красномовними і свідчать про ефективність впроваджуваної стратегії нацбанку,

– каже Лєсовий.

Водночас щодо курсу євро, то його формування відбуватиметься на фоні світових котирувань пари долар/євро, а також співвідношення курсів гривня/долар.

Однак, як це спостерігалося впродовж червня – липня, курс євро може бути досить мінливим і почасти непередбачуваним. Є чимало світових чинників, які ситуативно впливають на співвідношення долара до євро:

Митні колії Дональда Трампа, Стосунки США та ЄС, Протистояння США з країнами БРІКС, Неспокій на Близькому Сході, Ціни на енергоносії тощо.

Зверніть увагу! Коливання курсу євро є значно ширшими за долар, і на перетині місяців припускається, що основні курсові коливання будуть в межах 48,50 – 49,70 грн за євро.

Які загальні характеристики ринку буду наступного тижня?