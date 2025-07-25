Курс під контролем: якими будуть валюти на початку серпня
- Попит на долари зростає, що вимагає від НБУ активності, але валютні резерви України на високому рівні.
- Прогнозується, що курс долара буде в межах 41,80 – 42,10 гривні, а курс євро може коливатися між 48,50 – 49,70 гривні.
Перетин липня і серпня загалом не змінить поточну ситуацію на валютному ринку. Втім на фоні більш-менш стабільного курсу долара курс євро може змінюватися більш помітно.
Чого чекати від ринку?
Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, зараз спостерігається повільне зростання попиту на долари, а це вимагає від регулятора більшої активності для його погамування.
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Нагадуємо! Для цього в НБУ є вдосталь ресурсів, адже валютні резерви України за підсумками червня досягли рекордної позначки, перевищивши показник у 45 мільярдів доларів.
Водночас на ринку також діє режим керованої гнучкості, який встановлює ідеологію валютного ринку на час воєнних обставин: це згладження будь-яких різких змін.
Відповідно до цього, всі поточні зміни до міри є мінімальними та прогнозованими. Також це стосується і поточних (щоденних) валютних змін, різниці між курсами міжбанку та готівкового ринку.
По скільки буде долар та євро?
Прогнозується, що офіційний курс долара на початку серпня може бути в межах 41,80 – 42,10 гривні за валюту.
Тобто від початку року курс максимально може зрости на 0,4%. Гадаю, що такі показники є досить красномовними і свідчать про ефективність впроваджуваної стратегії нацбанку,
– каже Лєсовий.
Водночас щодо курсу євро, то його формування відбуватиметься на фоні світових котирувань пари долар/євро, а також співвідношення курсів гривня/долар.
Однак, як це спостерігалося впродовж червня – липня, курс євро може бути досить мінливим і почасти непередбачуваним. Є чимало світових чинників, які ситуативно впливають на співвідношення долара до євро:
- Митні колії Дональда Трампа,
- Стосунки США та ЄС,
- Протистояння США з країнами БРІКС,
- Неспокій на Близькому Сході,
- Ціни на енергоносії тощо.
Зверніть увагу! Коливання курсу євро є значно ширшими за долар, і на перетині місяців припускається, що основні курсові коливання будуть в межах 48,50 – 49,70 грн за євро.
Які загальні характеристики ринку буду наступного тижня?
- Коридори валютних коливань: 41,60 – 42 гривні за долар та 48,50 – 49,50 гривні за євро (на міжбанку) та 41,60 – 42,20 гривні за долар та 48 – 49,50 гривні за євро (на готівковому ринку).
- Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні.
- Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,20 гривні за євро, комерційні банки – до 0,50 – 0,60 гривні на долар, до 0,80 – 1 грн на євро, обмінні пункти – до 0,60 – 1 грн на долар, до 1 – 1,30 гривні на євро.
- Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 гривні за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 за євро.
- Різниця курсів продажу: комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро.
- Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0,10 – 0,15 гривні.
- Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.