Очікується, що курс долара залишатиметься в межах 41,6 – 42,2 гривні. Завдяки дії керованої гнучкості та уповільненню інфляції на валютному ринку не очікується різких змін.

Що буде з доларом?

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що наступного тижня курс долара залишатиметься стабільним та до міри прогнозованим.

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По-перше, триває дія режиму керованої гнучкості. Він прибирає з ринку будь-які різкі курсові зміни, попри це всі коливання курсу є незначними.

По-друге, інфляція за даними липня сягнула 0,5% – 0,7%, а це означає уповільнення її другий місяць поспіль.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Звісно, попит на долар може бути дещо збільшеним (в межах 10%), однак НБУ, як і раніше, може застосовувати механізм валютних інтервенцій для встановлення рівноваги з попитом.

Важливо! З 4 по 10 серпня на міжбанку будуть курс в межах 41,6 – 42 гривні за долар, а на готівковому ринку – 41,6 – 42,2 гривні за долар.