2 серпня, 12:29
Долар тримається: який курс валюти буде у перший тиждень серпня
Основні тези
- Курс долара очікується в межах 41,6 – 42,2 гривні завдяки гнучкості курсу та уповільненню інфляції.
- Банкір Тарас Лєсовий прогнозує стабільність курсу долара на наступний тиждень.
Очікується, що курс долара залишатиметься в межах 41,6 – 42,2 гривні. Завдяки дії керованої гнучкості та уповільненню інфляції на валютному ринку не очікується різких змін.
Що буде з доларом?
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що наступного тижня курс долара залишатиметься стабільним та до міри прогнозованим.
Читайте також Євро падає, а долар стабільний: яка ціна валют сьогодні
- По-перше, триває дія режиму керованої гнучкості. Він прибирає з ринку будь-які різкі курсові зміни, попри це всі коливання курсу є незначними.
- По-друге, інфляція за даними липня сягнула 0,5% – 0,7%, а це означає уповільнення її другий місяць поспіль.
Звісно, попит на долар може бути дещо збільшеним (в межах 10%), однак НБУ, як і раніше, може застосовувати механізм валютних інтервенцій для встановлення рівноваги з попитом.
Важливо! З 4 по 10 серпня на міжбанку будуть курс в межах 41,6 – 42 гривні за долар, а на готівковому ринку – 41,6 – 42,2 гривні за долар.