Офіційний курс долара, попри незначні коливання, за літо майже не змінився. Він був в середньому на 1 – 1,3% нижчий за той, який був встановлений на початку року. Нагадаємо, станом на 30 травня офіційний курс долара складав 41,53 гривні, на 1 січня – 42,02 гривні.

Як змінився валютний ринок протягом літа?

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу вказав, що впродовж літа, відповідно до світових трендів, тривало поступове збільшення вартості євро – в середньому на 5%.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку На початку літа офіційний курс євровалюти склав 46,80 гривень, а на початку року – 43,68 гривні, тобто за 8 місяців євро здорожчало в середньому 10 – 12%.

Банкір відзначає, що з червня спостерігається поступове уповільнення інфляції, яке вже у липні стало наочним:

споживчі ціни знизилися на 0,2%;

у річному вимірі інфляція була на рівні 14,1% (потрібно зазначити, що за підсумками травня інфляція сягнула майже 16% у річному вимірі).

На основі цього можна зробити такі висновки:

курс долара залишається стабільним;

залишається стабільним; а от курс євро, як і з початку року, залежить від світових котувань пари долар / євро.

Як зміниться ситуація на валютному ринку у перший тиждень вересня?

У перший тиждень вересня, за словами Лєсового, не відбудеться глобальних курсових зрушень: окрім суто інерційного шляху. Як каже банкір, наразі відсутні причини для суттєвих змін.

Як і раніше, режим "керованої гнучкості", запроваджений Нацбанком, стане вагомим стримувальним фактором для ажіотажу чи сплесків надмірної активності покупців: регулятор готовий застосувати механізм валютних інтервенцій для того, щоб врівноважити попит і пропозицію,

– наголошує Лєсовий.

Курс євро, за словами Лєсового, як і раніше "покладатиметься" на світову кон'юнктуру. Водночас потрібно зазначити, що тут всі коливання будуть більш-менш очікуваними.

Співвідношення долара та євро скоріше за все зостанеться в проміжку 1,15 – 1,20. Відтак варто очікувати, що український курс євро також буде до міри сталим,

– каже Лєсовий.

Якими будуть загальні характеристики валютного ринку з 1 по 7 вересня?

Коридори валютних коливань: 41,60 – 42 гривні за долар та 48 – 49 гривні за євро (на міжбанку) та 41,60 – 42 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на готівковому ринку).

41,60 – 42 гривні за долар та 48 – 49 гривні за євро (на міжбанку) та 41,60 – 42 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на готівковому ринку). Поточні курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні.

міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,20 гривні за євро, комерційні банки – до 0,50 – 0,60 гривні за долар, до 0,80 – 1 гривні за євро, обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,30 гривні за євро.

міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,20 гривні за євро, комерційні банки – до 0,50 – 0,60 гривні за долар, до 0,80 – 1 гривні за євро, обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,30 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку: 0,10 – 0,15 гривні.

Різниця курсів:

купівлі: комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 гривні за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 гривні за євро.

комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 гривні за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 гривні за євро. продажу: комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро.

Важливо! Середні курсові відхилення протягом тижня не перевищать 1 – 1,5% від стартового курсу.