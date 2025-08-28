Чи можуть пенсіонери пересуватися на потязі безоплатно?

Пенсіонери мають право пересувати на залізниці приміського сполучення – у електричках безоплатно, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.

Водночас при пересуванні у потягах далекого сполучення для пенсіонерів таких пільг немає. Тобто, їм доведеться сплачувати повну вартість проїзду.

Окрім електричок пенсіонери можуть їздити безоплатно у деяких видах міського транспорту. Зокрема:

автобусах;

тролейбусах;

трамваях.

Зверніть увагу! Пільга для пенсіонерів на безоплатний проїзд у міському транспорті не поширюється на таксі.

Як менше витрачати на квитки в Укрзалізниці?

Укрзалізниця запустила програму лояльності, яка дозволяє відчутно скоротити витрати на проїзд. Зекономити можна саме на купівлі квитків у швидкісні поїзди Інтерсіті та Інтерсіті+.

Виявляється на вартість проїзду впливають день та час покупки. Також грає роль клас вагона.



Як витратити менше на покупку квитків через Укрзалізницю / Інфографіка Укрзалізниці