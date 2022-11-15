Долар подешевшав: за скільки можна купити валюту в обмінниках
15 листопада 2022 , 10:43Читать новость на русском
Готівковий долар в обмінниках подешевшав, а от у банках навпаки зріс на 10 копійок за добу. Скільки коштує валюта в обмінниках, банках та на чорному ринку, дивіться далі.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 15 листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 40,20 гривні (+10 копійок проти 12 листопада), а продати за 40,70 гривні (+10 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 40,20 гривень (+20 копійок), а продають в середньому за 41,20 гривня (+20 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 40,28 гривні (-19 копійок), а продають – за 40,69 гривні (-4 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,53 гривні (-14 копійок), а продаж – 41,33 гривні (-7 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,50 гривні (-6 копійок), а продаж – 40,65 гривні (-6 копійок).
- Євро купують по 40,80 гривні (+5 копійок), а продають за 41,17 гривні (+3 копійки).
Яким буде курс цього тижня
На думку банкірки Анна Золотько, котрою вона поділилась у коментарі 24 каналу, додатковий тиск на гривню чинитиме поступове збільшення виплат банками валютних вкладів. Вона додала, що їх вже більш активно відкривали українці у другій половині серпня з метою купівлі іноземної валюти за курсом МВРУ (міжбанку). Тож це потребуватиме додаткових обсягів готівкової валюти.
З іншого боку, існуючи механізми купівлі валюти за пільговим курсом, як і раніше, стримуватимуть зростання курсу. Й чим більшою буде різниця між фіксованим та курсом готівкового ринку, тим сильніший буде цей вплив. На мою думку, цього тижня готівковий курс долара коливатиметься в коридорі 40,1 – 41,1 гривні за долар.