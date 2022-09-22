Долар знов побив рекорд: який курс зараз в банках та на чорному ринку

Долар на готівковому ринку знову стрімко зріс за добу, майже наблизившись до 42 гривень за долар у банках. Там курс додав 30 та 65 копійок за купівлю та продаж відповідно.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 22 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 41,80 гривень за долар при купівлі (+30 копійок проти 21 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 42,95 гривні за долар (+65 копійок). Готівковий долар сьогодні вчергове встановив новий максимум. Зауважимо, що курс стрімко зростає протягом останніх півтора тижня.

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Готівкове євро також трохи подорожчало – банки купують за 40,80 гривні (+20 копійок), а продають в середньому за 42,20 гривні за євро (+60 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 42,45 гривні (-4 копійки), а продають – за 43,04 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(-4 копійки), а продають – за (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,18 гривні (-22 копійки) та продаж – 41,90 гривні (-17 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 42,60 гривні (+20 копійок), а продаж – 43,20 гривні (+39 копійок).

(+20 копійок), а продаж – (+39 копійок). Євро продають по 41,30 гривні (-6 копійок), а купують за 42 гривні (+22 копійки).

Прогноз НБУ

Нацбанк очікує, що курс валют залишатиметься без змін завдяки позитивному впливу зовнішніх надходжень. Україна вже отримала 18 мільярдів доларів та очікує на ще 12 мільярдів до кінця року. До того ж суми допомоги можуть зрости завдяки новій співпраці з МВФ.

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Що відбувається з доларом

Економічний експерт Олег Гетман пояснює, що будь-який психологічний фактор впливає на готівковий ринок. Тобто, одного дня люди вирішили, що потрібно скуповувати долар, відповідно, він зростає. Згодом вирішують продавати через психологічний вплив. Отже, долар суттєво падає.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи От, наприклад валюта тимчасово закінчилася у банках, курс злетів в обмінниках. Але коли валюта з'явиться у касах банках через підкріплення НБУ, курс знову буде знижуватися

Він додає, що нині немає чіткого пояснення чому так трапляється. На думку Гетмана, це все сукупність психологічних та інших факторів, які впливають на готівковий ринок.

На думку іншого економічного експерта Олега Пендзина, тренд на подорожчання долара буде зберігатися надалі через те, що в Україні війна, інфляція та надмірне друкування грошей.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Моя порада така: якщо людина має кошти, тоді нехай купляє долари вже. На сьогоднішній момент усі інвестори тікають з євро у долари.

Яким буде долар цього тижня: прогноз

Банкірка Анна Золотько пояснила, що готівковий курс долара минулого тижня виріс та пробив психологічний бар'єр у 42 гривні, через дефіцит банкнот на ринку. Однак ситуація може стабілізуватися.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Зростання готівкового курсу вище позначки 42 гривні за долар суттєво збільшує економічну доцільність придбання валюти за "депозитною" схемою, за якою наразі можна придбати долари по курсу 37,50 – 38,00 гривні за долар. Це буде стримувати подальше зростання курсу на готівковому ринку. Тож цього тижня, на мою думку, він буде знаходитися в межах коридору 41,50 – 42,50 гривні за долар.