За даними "Мінфіну", готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 41,00 гривень за долар, а продають валюту в банках за 42,00 гривні за долар. Це новий максимум за попередні тижні.

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Ситуація на міжбанку не змінилася

Як розповів 24 каналу Олег Гетман, координатор експертних груп Економічної експертної платформи, більшість операцій, які відбуваються в країні з доларом, відбуваються на міжбанку. Це відбувається в обсягах 150— 250 мільйонів доларів на день і ситуація там ніяк не змінилась з доларом. Вона стабільна, тобто 36,6 гривні за долар залишається.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи За таким курсом відбувається абсолютна більшість операцій в країні. Торговий баланс в Україні покращується через відкриття морських портів, тож очікувати, що міжбанківський курс зросте до кінця року – не варто.

Причини росту готівкового долара

Інша справа – нішевий ринок готівкового долара та євро. Він складає приблизно 10—15% від того, який відбувається за безготівку на міжбанку по 36,6 гривні. Саме невеличкий ринок він піддається різним психологічним впливам.

Експерт наголошує, що будь-який психологічний фактор впливає на готівковий ринок. Тобто, одного дня люди вирішили, що потрібно скуповувати долар, відповідно, він зростає. Згодом вирішують продавати через психологічний вплив. Отже, долар суттєво падає.

От, наприклад валюта тимчасово закінчилася у банках, курс злетів в обмінниках. Але коли валюта з'явиться у касах банках через підкріплення НБУ, курс знову буде знижуватися,

– каже Олег Гетман.

Поки немає чіткого пояснення чому так трапляється. Це все сукупність психологічних та інших факторів, які впливають на готівковий ринок.

Міжбанк працює як і працював, а готівковий ринок, який складає всього 10%, постійно коливається і буде коливатись. Інколи непередбачувано.

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Чи купляти долар зараз

Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, поділився з 24 каналом своїми думками щодо цього. Відтак, треба чітко розуміти, що тренд на подорожчання долара буде зберігатися надалі через те, що в Україні війна, інфляція та надмірне друкування грошей.

Експерт натомість радить людям, які мають додаткові кошти, купляє долари вже. На сьогоднішній момент усі інвестори тікають з євро у долари.

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