Чи дешевшають долар і євро насправді: який курс у банках

У понеділок, 2 лютого, офіційний курс долара становить 42,81 гривні, тоді як євро – 51,02 гривні. І поки в банках валюта дещо дешевшає, в обмінниках ситуація інша.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 2 лютого, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,60 гривні (-2 копійки) і продаж по 43,15 гривні (-1 копійка).

(-2 копійки) і продаж по (-1 копійка). Купівля євро проходить по 50,60 гривні (-17 копійок), а продаж – по 51,45 гривні (-12 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43,10 гривні , а продати – по 43,15 гривні .

, а продати – по . Натомість купівля євро проходить по 51,11 гривні, а продаж – по 51,35 гривні.

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,62 гривні (+16 копійок), а продають – по 43,22 гривні (+6 копійок).

(+16 копійок), а продають – по (+6 копійок). Євро купують по 50,80 гривні (+10 копійок), а продають – по 51,47 гривні (-3 копійки).

Яким буде курс валют далі?

В ексклюзивному коментарі для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що в першу декаду лютого ймовірне помітне зростання пропозиції валюти, хоча попит при цьому залишатиметься доволі високим.

Окрім того, експерти прогнозують скорочення різниці між купівлею та продажем на готівковому ринку, а також зменшення щоденної амплітуди курсових коливань. В обмінних пунктах вони становитимуть до 0,3 гривні, а в комбанках до 0,1 – 0,2 гривні.

Нагадаємо, раніше в ексклюзивному коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначав, що з другої декади лютого починається тренд на укріплення гривні.