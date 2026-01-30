Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 30 січня торгується по 42,84 гривні. Тобто ціна американської валюти зросла на 8 копійок проти 29 січня. Офіційний курс євро становить 51,24 гривні, отже його ціна зросла ще на 2 копійки, повідомляє Нацбанк.

А от 2 лютого курс валют буде таким:

долар – 42,81 гривні (-3 копійки);

євро – 51,02 гривні (-22 копійки).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 30 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 42,50 гривні , а продаж – по 43,07 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43 гривні , а продаж – по 43,10 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,60 гривні, а продаж – по 43,21 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 30 січня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,80 гривні , а продаж – по 51,55 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,27 гривні , а продаж – по 51,41 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,88 гривні, а продаж – по 51,62 гривні.

Чого очікувати наступного тижня?

Ексклюзивно для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що в першу декаду лютого на ринку настане тривалий етап стабілізації.

Серед основних факторів, що можуть тиснути на курси валют – рівень споживчих цін, ритмічність фінансової допомоги від країн-партнерів, наслідки війни тощо. Однак Нацбанк і надалі зберігатиме ключову роль, застосовуючи режим "керованої гнучкості".

"Можна зробити висновок, що валютний ринок опиниться на плато, а курсові показники не вирізнятимуться якоюсь оригінальністю", – додав експерт. За його прогнозом, із 2 до 8 лютого коридори валютних коливань на готівковому ринку становитимуть 42,5 – 43,5 гривні за долар і 50 – 51,5 гривні за євро.