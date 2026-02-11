Долар і євро пішли вгору: де готівка вже дорожча і чи варто купувати зараз

У середу, 11 лютого, офіційний курс долара становить 43,09 гривні, тоді як євро – 51,25 гривні. Однак ціна на іноземну готівку в банках та обмінниках дещо інша.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 10 лютого, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,82 гривні , а продаж по 43,35 гривні (без змін).

, а продаж по (без змін). Купівля євро проходить по 51 гривні, а продаж – по 51,62 гривні (без змін).

Дивіться також Зношені долари та євро: чи можна обміняти пошкоджену готівку в Україні

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43,15 гривні , а продати – по 43,25 гривні .

, а продати – по . Натомість купівля євро проходить по 51,37 гривні (+6 копійок), а продаж – по 51,50 гривні.

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,00 гривні (-23 копійки), а продають – по 43,15 гривні (-51 копійка).

(-23 копійки), а продають – по (-51 копійка). Євро купують по 50,60 гривні (+10 копійок), а продають – по 51,70 гривні (-68 копійок).

Як пояснюють зміни на валютному ринку?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що на світових ринках євро демонструє максимальне зміцнення щодо долара з червня 2021 року.

Водночас Нацбанк намагається пом'якшити ефект для гривні – стримує зростання курсу євро через коригування вартості долара.

Тож стратегія регулятора робить європейську валюту більш привабливою в умовах наростання спекулятивного тиску. Однак у разі зростання ризиків недофінансування, блекаутів або просідання бюджетних надходжень Нацбанк може перейти до іншої тактики.