Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 10 лютого, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,82 гривні, а продаж по 43,35 гривні (без змін).
- Купівля євро проходить по 51 гривні, а продаж – по 51,62 гривні (без змін).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43,15 гривні, а продати – по 43,25 гривні.
- Натомість купівля євро проходить по 51,37 гривні (+6 копійок), а продаж – по 51,50 гривні.
Який курс в обмінниках?
- За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,00 гривні (-23 копійки), а продають – по 43,15 гривні (-51 копійка).
- Євро купують по 50,60 гривні (+10 копійок), а продають – по 51,70 гривні (-68 копійок).
Як пояснюють зміни на валютному ринку?
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що на світових ринках євро демонструє максимальне зміцнення щодо долара з червня 2021 року.
Водночас Нацбанк намагається пом'якшити ефект для гривні – стримує зростання курсу євро через коригування вартості долара.
Тож стратегія регулятора робить європейську валюту більш привабливою в умовах наростання спекулятивного тиску. Однак у разі зростання ризиків недофінансування, блекаутів або просідання бюджетних надходжень Нацбанк може перейти до іншої тактики.