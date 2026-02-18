Готівка "тихо" дорожчає: як змінилися ціни на долар і євро в банках

У середу, 18 лютого, офіційний курс долара становить 43,25 гривні, тоді як євро – 51,16 гривні. Однак в обмінниках валюта продовжує поволі дорожчати, додаючи по декілька копійок до ціни майже щодня.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 18 лютого, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,05 гривні (+5 копійок), а продаж по 43,54 гривні (+4 копійки).

Купівля євро проходить по 51 гривні (без змін), а продаж – по 51,60 гривні (+5 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43,27 гривні (+2 копійки), а продати – по 43,30 гривні (+5 копійок).

Натомість купівля євро проходить по 51,40 гривні (+3 копійки), а продаж – по 51,50 гривні (без змін).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,55 гривні (без змін), а продають – по 43,42 гривні (+2 копійки).

Євро купують по 51,15 гривні (+3 копійки), а продають – по 51,80 гривні (+18 копійок).

Яким буде курс долара та євро в Україні?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припускав, що цього тижня Нацбанк дещо зменшить свою присутність на ринку, скоротивши обсяг валютних інтервенцій.

Тож надмірний тиск на курсові показники навряд чи можливий, і хвилюватися за курс долара не варто. Однак періодично він усе ж перетинатиме межу в 43 гривні.

Натомість курс євро залежатиме від торгів у парі з американською валютою на світових ринках. І попри мінливу ситуацію, істотних змін у їх співвідношенні в межах 1,18 – 1,2 не прогнозують.