Де більше дадуть за долар і євро: актуальний готівковий курс валют

У вівторок, 24 лютого, офіційний курс долара становить 43,29 гривні, тоді як євро – 51 гривню. Однак у банках і обмінниках ціна на валюту інша.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 24 лютого, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,05 гривні (без змін), а продаж по 43,55 гривні (без змін).

Купівля євро проходить по 50,80 гривні (без змін), а продаж – по 51,50 гривні (+8 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43,28 гривні (-2 копійки), а продати – по 43,34 гривні (+4 копійки).

Натомість купівля євро проходить по 51,25 гривні (-5 копійок), а продаж – по 51,40 гривні (-5 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,55 гривні (-2 копійки), а продають – по 43,37 гривні (без змін).

Євро купують по 50,60 гривні (-50 копійок), а продають – по 51,55 гривні (-7 копійок).

Як зміниться курс цього тижня?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що останні дні лютого на ринку можуть бути досить напруженими.

Однак сподіватися на різкий "обвал" долара не варто, адже він залишається провідною резервною валютою світу.

Глобальні коливання насамперед проявлятимуться в Україні через курс євро, адже його формують два ключові співвідношення: євро-долар на світових ринках і гривня-долар.