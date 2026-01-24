Банки підіймають ціну на євро: скільки коштує валюта в обмінниках на вихідних

У суботу, 24 січня, офіційний курс долара становить 43,16 гривні, а євро – 50,52 гривні. Однак ціна на іноземну валюту в банках та обмінниках України дещо змінилася.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 24 січня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,95 гривні (без змін) і продаж по 43,40 гривні (-3 копійки).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43,39 гривні (+9 копійок), а продати – по 43,48 гривні (+6 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,75 гривні (-25 копійок), а продають – по 43,60 гривні (без змін).

Чому гривня знецінилася в січні?

Початок 2026 року для України позначився оновленням історичних максимумів курсу долара та євро. Нацбанк контролює ситуацію – проводить поступову девальвацію гривні, реагуючи на коливання пари євро-долар та зростання внутрішнього попиту на валюту.

Такий підхід знижує ризик різких стрибків курсу, однак посилює психологічне напруження серед населення.

Як зазначає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, контрольоване падіння гривні справді підкріплює додатковий попит з боку населення та бізнесу. "Попит тримається, у населення залишається якась гривня і зараз, коли курс пішов угору, воно приєдналося до цієї гонитви", – зауважив він.

Однак уже з другої декади лютого, за історичними тенденціями, зазвичай формується тренд на укріплення гривні, тож нині варто спостерігати, як розвиватиметься ситуація. Водночас прогнозувати на тривалий період неможливо через продовження війни, складний стан енергетичної системи та проходження холодів.