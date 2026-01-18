Якою буде ситуація з 19 по 25 січня?

І хоч за активної ролі Нацбанку курсові зміни будуть мінімальними, період "щоденних сюрпризів" триватиме. Деталі розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий.

За словами експерта, курси долара та євро можуть зростати (найчастіше в межах 30 копійок), але й так само швидко знижуватися протягом періоду з 19 по 25 січня, адже регулятор оперативно згладжуватиме надмірний попит.

З грудня 2025 року динаміка щоденних торгів залишається мінливою – зростання підживлює попит, а зниження переважно забезпечують валютні інтервенції. Окрім того, наприкінці січня – на початку лютого ринок очікує появу експортерів агропродукції, які продаватимуть валютний надлишок, підсилюючи пропозицію.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Курс євро формуватиметься на основі світових торгів пари долар-євро: наприкінці січня співвідношення цих валют збережеться на рівні 1,16 – 1,18, тому ми не очікуємо якогось суттєвого "ривка" вартості євровалюти.

Також він нагадав, що ані долару, ані євро не загрожують системні "обвали". Обидві валюти залишаються світовими, водночас частка долара у світовому капіталі складає понад 60%.

Зв'язок міжбанку та готівкового сегмента на валютному ринку також збережеться: готівковий курс і надалі формуватиметься за підсумками торгів на міжбанку.

Коливання курсу відбуватимуться в межах режиму "керованої гнучкості" – зі стабільно невеликою різницею між курсами купівлі та продажу як на міжбанку, так і в готівковому сегменті.

Цікаво! Наприкінці січня попит може поступово знижуватися через старт сезону податкових платежів, тож пропозиція валюти виглядатиме відчутнішою, ніж наприкінці грудня. За поточними оцінками, у другій половині січня – на початку лютого попит перевищуватиме пропозицію лише на 7 – 10%.

Загалом можна сказати, що ринок поволі заходить у сезон відносного спокою, що без сумнівів має позначитися на курсах валют,

– підсумував банкір.

З одного боку, регулятор може дещо послабити контроль за балансом попиту й пропозиції через сезонне вирівнювання ринку.

З іншого – немотивовані курсові зміни, що можуть залежати від економічних показників, є малоймовірними. Тож протягом тижня "сенсацій" у щоденних новинах з валютного ринку стане помітно менше.

Характеристики ринку з 19 по 25 січня:

Коридори валютних коливань : на міжбанку 42,6 – 43,6 гривні за долар і 49 – 50,5 гривні за євро; на готівковому ринку 42,8 – 43,5 гривні за долар і 49 – 50,5 гривні за євро.

Щоденні курсові коливання : на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу : на міжбанку – до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на долар і до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на долар і до 1 – 1,3 гривні на євро.

Різниця курсів купівлі : у комерційних банках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах — від 0,3 до 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро.

Різниця курсів продажу : у комерційних банках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах — від 0,3 до 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.

Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

Нагадаємо, Нацбанк уже встановив офіційний курс валют на понеділок, 19 січня. Долар подорожчав на 2 копійки до нового історичного максимуму – 43,41 гривні, а євро залишилося на рівні 50,43 гривні.