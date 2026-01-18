Якою буде ситуація з 19 по 25 січня?
І хоч за активної ролі Нацбанку курсові зміни будуть мінімальними, період "щоденних сюрпризів" триватиме. Деталі розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий.
За словами експерта, курси долара та євро можуть зростати (найчастіше в межах 30 копійок), але й так само швидко знижуватися протягом періоду з 19 по 25 січня, адже регулятор оперативно згладжуватиме надмірний попит.
З грудня 2025 року динаміка щоденних торгів залишається мінливою – зростання підживлює попит, а зниження переважно забезпечують валютні інтервенції. Окрім того, наприкінці січня – на початку лютого ринок очікує появу експортерів агропродукції, які продаватимуть валютний надлишок, підсилюючи пропозицію.
Курс євро формуватиметься на основі світових торгів пари долар-євро: наприкінці січня співвідношення цих валют збережеться на рівні 1,16 – 1,18, тому ми не очікуємо якогось суттєвого "ривка" вартості євровалюти.
Також він нагадав, що ані долару, ані євро не загрожують системні "обвали". Обидві валюти залишаються світовими, водночас частка долара у світовому капіталі складає понад 60%.
Зв'язок міжбанку та готівкового сегмента на валютному ринку також збережеться: готівковий курс і надалі формуватиметься за підсумками торгів на міжбанку.
Коливання курсу відбуватимуться в межах режиму "керованої гнучкості" – зі стабільно невеликою різницею між курсами купівлі та продажу як на міжбанку, так і в готівковому сегменті.
Цікаво! Наприкінці січня попит може поступово знижуватися через старт сезону податкових платежів, тож пропозиція валюти виглядатиме відчутнішою, ніж наприкінці грудня. За поточними оцінками, у другій половині січня – на початку лютого попит перевищуватиме пропозицію лише на 7 – 10%.
Загалом можна сказати, що ринок поволі заходить у сезон відносного спокою, що без сумнівів має позначитися на курсах валют,
– підсумував банкір.
З одного боку, регулятор може дещо послабити контроль за балансом попиту й пропозиції через сезонне вирівнювання ринку.
З іншого – немотивовані курсові зміни, що можуть залежати від економічних показників, є малоймовірними. Тож протягом тижня "сенсацій" у щоденних новинах з валютного ринку стане помітно менше.
Характеристики ринку з 19 по 25 січня:
Коридори валютних коливань: на міжбанку 42,6 – 43,6 гривні за долар і 49 – 50,5 гривні за євро; на готівковому ринку 42,8 – 43,5 гривні за долар і 49 – 50,5 гривні за євро.
Щоденні курсові коливання: на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні.
Різниця між курсами купівлі та продажу: на міжбанку – до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на долар і до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на долар і до 1 – 1,3 гривні на євро.
Різниця курсів купівлі: у комерційних банках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах — від 0,3 до 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро.
Різниця курсів продажу: у комерційних банках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах — від 0,3 до 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.
Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.
Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.
Нагадаємо, Нацбанк уже встановив офіційний курс валют на понеділок, 19 січня. Долар подорожчав на 2 копійки до нового історичного максимуму – 43,41 гривні, а євро залишилося на рівні 50,43 гривні.